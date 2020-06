Treviso, giornata di scontri e rivolte al Centro profughi

E' stata una giornata di scontri e di rivolte quella di ieri alla ex caserma Serena di Casier, alle porte di Treviso, che ospita 320 richiedenti asilo. Dopo il primo caso positivo al coronavirus di giovedì 11 giugno, ieri è stato registrato un secondo caso positivo, con il conseguente isolamento della struttura e il confinamento degli ospiti, che non l'hanno presa bene. Ieri mattina, scrive Il Gazzettino, "gli ospiti del centro che dovevano sottoporsi ai test del tampone, hanno sequestrato all'interno della struttura gli addetti della cooperativa e gli infermieri arrivati per fare i controlli, chiudendo le porte al resto del personale e alle forze dell'ordine. A quel punto è stato necessario l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri e polizia che sono entrati forzando l'ingresso".



"La rivolta è partita da poche decine di facinorosi, dopo che è stato portato via un richiedente asilo positivo al virus", ha dichiarato il sindaco. "Ne è nato uno scontro con le forze dell'ordine. Quando alcuni di questi migranti si sono svegliati è scoppiato il caos. Penso che la chiusura della caserma sia da valutare, insistendo affinché episodi del genere non capitino più. E' possibile che arrivi qualche espulsione nelle prossime ore. Un segnale forte bisogna darlo".