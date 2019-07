Sì, sì, mo me lo segno. 10 profezie che sconvolsero il governo gialloverde.

Alcuni esempi delle numerosissime profezie 2018 di politici, giornalisti, profeti, maghi e indovini della carta strampa straccia nazionale. 1 Quanto durerà il governo giallo-verde?... il governo durerà l’intera legislatura. È la risposta che forniscono i governanti medesimi: e vorrei vedere il contrario. Ma non è l’ipotesi più probabile: e non solo perché, da noi, quasi nessun governo dura così tanto. Troppo diversi, i due movimenti, per pensare che il loro matrimonio d’interesse possa durare l’intera legislatura. Troppo allettante, per la Lega, la possibilità di tornare al voto con un centrodestra cannibalizzato e prendersi così anche la Presidenza del Consiglio, obiettivo già mancato di poco il 4 marzo. La baldanza di Salvini, molto meno preoccupato di Di Maio di spezzare l’alleanza, si spiega anche così. Mauro Barberis, 30 luglio 2018. http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=25571 2. La "profezia" di Goldman Sachs: "Governo cade prima di giugno". Franco Grilli - Lun, 29/10/2018 http://www.ilgiornale.it/news/politica/profezia-goldman-sachs-governo-cade-giugno-1594521.html 3. Il piano b del Cav: “Il governo cade in autunno…”. Paolo Delgado 28 Jul 2018. Berlusconi è convinto di avere già in tasca ottanta parlamentari pronti a rovesciare la maggioranza. E Salvini andrebbe a palazzo Chigi. «La maggioranza esploderà in autunno, sul Def. A quel punto molti parlamentari dell’M5S cercheranno di evitare a ogni costo nuove elezioni perché sanno che non rientrebbero in parlamento e comunque saranno ben felici di non dover versare più gran parte delle loro retribuzioni al Movimento». https://ildubbio.news/ildubbio/2018/07/28/piano-b-del-cav-governo-cade-autunno/ 4. Tajani shock sul governo: “Cadrà certamente dopo le europee, forse prima…”. Alessandro Cipolla, 3 Dicembre 2018. https://www.money.it/Tajani-governo-cade-elezioni-europee 5. Tajani assicura che governo “non durerà oltre le Europee. Litigano su tutto, contrasti continui, fanno fare brutte figure a livello internazionale, è un matrimonio contro natura che non può durare”. Claudia Fusani, giornalista parlamentare, 30 novembre 2018 https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/governo-gialloverde-non-puo-arrivare-oltre-le-Europee/ 6. LA VENDETTA. Matteo Renzi e la richiesta ai magistrati: il governo cadrà per via giudiziaria. 9 Agosto 2018 Secondo Matteo Renzi il governo giallo-verde non arriverà Capodanno. Lo ha detto lui stesso in una diretta Facebook in cui cui annuncia anche: "Presto toccherà di nuovo a noi", "a settembre, ottobre vedrete che ci sarà da divertirsi". Per tre motivi, continua l'ex premier: prima di tutto per la Finanziaria e per le due inchieste di Genova e Roma su Lega e 5 stelle. https://www.liberoquotidiano.it/news/politica/13366979/matteo-renzi-richiesta-ai-magistrati-governo-cadra-per-via-giudiziaria.html 7. Dura il governo? Nemmeno gli “amici” ci scommettono più. Redazione 22 novembre 2018. https://www.tempi.it/dura-il-governo-nemmeno-gli-amici-ci-scommettono-piu/ 8. "Salvini mollerà Di Maio, il governo dura poco": Forza Italia e Pd all'attacco, ma Conte tira dritto "Salvini mollerà Di Maio, il governo dura poco": Forza Italia e Pd all'attacco, Conte tira dritto. "Durerà poco". "Cadrà in autunno". Da Forza Italia e Pd profezie poco incoraggianti per l'esecutivo legastellato. "Salvini mollerà Di Maio, il governo dura poco": Forza Italia e Pd all'attacco, ma Conte tira dritto. Redazione, 11 agosto 2018 http://www.today.it/politica/governo-conte-ultime-notizie-agosto-2018.html 9. Gialloverdi in crisi. Popolarità a picco. Il futuro spaventa: dopo 6 mesi il governo Conte è peggio di Renzi e Berlusconi Augusto Minzolini - Sab, 29/12/2018 http://www.ilgiornale.it/news/cronache/gialloverdi-crisi-popolarit-picco-1622295.html 10. PACE FISCALE. Di Maio e Salvini faranno la pace ma crisi del governo è cominciata. Barbara Fiammeri, 19 ottobre 2018. https://www.ilsole24ore.com/art/di-maio-e-salvini-faranno-pace-ma-crisi-governo-e-cominciata-AEO22kRG