Truffa a Courmayeur: affittavano chalet inesistenti

Offrivano online chalet inesistenti a prezzi vantaggiosi nel periodo di Capodanno, si facevano accreditare l'affitto ma poi diventavano irreperibili: per il reato di truffa i Carabinieri di Courmayeur hanno denunciato tre persone.



Si tratta di due donne residenti in Lombardia e di un uomo che abita in Toscana. Le prime, in base alle indagini, si erano fatte versare 400€, il secondo 1750€.



Soltanto una volta giunti in Val d'Aosta i turisti, non trovando le strutture pagate, si erano accorti della truffa e si erano rivolti ai militari dell'Arma.