Sicilia, i grillini vincono in cinque Comuni

Rimonta Cinquestelle in Sicilia, ove i ballottaggi hanno premiato i grillini. Si è votato in cinque comuni, ove si è registrato l'en plein grillino, che vincono in due città emblematiche, dopo avere perso Bagheria e Gela conquistate cinque anni fa: Caltanissetta, ancora stravolta dallo scandalo del cosiddetto 'sistema Montante', l'ex presidente di Sicindustria condannato due giorni fa a 14 anni di carcere; e Castelvetrano, la cittadina del superlatitante Matteo Messina Denaro, chiamata al voto dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose.