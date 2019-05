26 MAGGIO 2019: ABBATTIAMO I BUROCRATI

Il 26 maggio i cittadini europei sono chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento europeo. L’Italia manderà a Strasburgo 73 deputati e il sistema elettorale è quello proporzionale che prevede la soglia di sbarramento del 4%. Gli ultimi sondaggi annunciano un fallimento dei partiti sovranisti e una possibile vittoria ( non tanto in Italia quanto nel resto dell'Europa) della sinistra liberal che con le sue politiche scellerate e la sua alleanza con le multinazionali e le banche ha ucciso l'economia degli stati mediterranei. I danni della politica europea sono abbastanza noti ma permangono ancora persone che si definiscono filo-europeiste. Un possibile ago della bilancia nelle elezioni saranno i giovani. Stando ai dati solo la metà dei giovani ha deciso chi votare e 15,2% dei giovani italiani si dichiara disinteressato al voto. Uno dei temi che più interessa le nuove generazioni è la disoccupazione ( solo in Italia il tasso della disoccupazione giovanile è al 31,9%) seguito dalle tematiche ambientali e dalla lotta alla immigrazione clandestina. Le Europee del 2019 potranno diventare un vero spartiacque della storia della politica. Si potrà avere o la vittoria totale dei sovranisti/eurosciettici o la vittoria di Macron e alleati e pertanto la fine di un progetto di riforma interna dell'Unione europea con il continuo delle politiche della Troika. L'Unione Europea recentemente ha lanciato in vista delle votazioni l'hastag #StavoltaVoto. Iniziativa lodevole per incentivare a votare e partecipare attivamente alle elezioni. Personalmente aggiungerei un altra parola #StavoltaVotoPopulista Massimiliano Porcelli