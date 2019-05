La Chiesa fa l'elemosina...agli occupanti abusivi

"Da questo momento, da quando è stato riattaccato il contatore, pago io, non c'è problema. Anzi, pagherò anche le sue, di bollette". Così Il cardinale Konrad Krajewski, che ha riportato l'elettricità in uno stabile occupato abusivamente a Roma, e ove vivono diversi immigrati, risponde così a Matteo Salvini, che lo ha esortato a pagare i 300mila euro di bollette arretrate dello stabile. "Non voglio che diventi una cosa politica", dice l'elemosiniere del Papa in un'intervista al Corriere della Sera. "Io faccio l'elemosiniere e mi preoccupo dei poveri, di quelle famiglie, dei bambini. Intanto, hanno luce e acqua calda, finalmente. Adesso tutto dipende dal Comune, aspettiamo che riaprano gli uffici".



La querelle verte sul fatto che il proprietario dello stabile di via Santa Croce in Gerusalemme, esasperato dalle occupazioni abusive e da bollette della luce non pagate per 300mila euro, aveva infine staccato la corrente. Incredibilmente, era intervenuta la Chiesa, tramite il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, 'braccio' caritativo del Papa per i casi di disagio a Roma.



"Conto che l'elemosiniere del Papa, intervenuto per riattaccare la corrente in un palazzo occupato di Roma, paghi anche i 300mila euro di bollette arretrate", aveva commentato il leader della Lega Matteo Salvini. "Penso che voi tutti, facendo sacrifici le bollette le pagate; se qualcuno è in grado di pagare le bollette degli italiani in difficoltà siamo felici", aveva concluso.