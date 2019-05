Burkina Faso, strage jihadista di cristiani

I jihadisti tornano a colpire e a sterminare i cristiani. Ieri un team di kamikaze ha aperto il fuoco nella parrocchia del Beato Isidore Bakanja di Dablo in Burkina Faso uccidendo il sacerdote burkinabè Abbé Siméon Yampa, di 34 anni, e altre cinque persone all'inizio della messa.



Il blitz era composto da un gruppo di uomini armati tra i venti e i trent'anni; l'assalto è durato un'ora, sferrato da 20 jihadisti che sono arrivati in moto e hanno circondato la chiesa. L'attacco, mirato, ha avuto anche un significato politico: il sacerdote era incaricato del dialogo interreligioso nella sua diocesi: quando ha cercato di scappare, i terroristi lo hanno rincorso e gli hanno sparato. Poi, rientrati in chiesa, hanno fatto sdraiare i fedeli in terra, ne hanno scelti cinque e hanno sparato anche a loro.