L' Italia non è più italiana, il nuovo libro di Mario Giordano

Si è svolta ieri, domenica 12 maggio, la presentazione del libro di Mario Giordano presso il Salone dell'ex Tagliera di Alessandria alle 18:30. A moderare l'incontro Davide Buzzi Langhi, vicesindaco della città. Il giornalista ha spiegato i contenuti elencando i settori che sono stati acquistati dagli stranieri e quindi non più italiani. Per citare qualche esempio vale la pena ricordare il campo della moda, dell'alimentare, del farmaceutico fino ad arrivare ai palazzi storici in mano al Qatar o ai cinesi. E qui occorre menzionare l'hotel Baglioni di Firenze, Villa Reale di Marlia o interi vigneti del Chianti. Alcuni temi trattati sono gli stessi che Giordano ripropone sulla rubrica di Panorama IL GRILLO PARLANTE in edicola ogni mercoledì. Dalla lettura scorrevole arricchita da dati, numeri e cifre ben precisi il libro- tra l’ altro dedicato alla figlia Alice- invita il lettore a riflettere sul futuro del Paese anche se incerto poiché piano piano, pezzo dopo pezzo viene acquistato da stranieri i quali portano via il meglio dell'Italia. I nuovi predoni sono dunque coloro che scappano e che prendono le ricchezze del nostro paese, come recita il sottotitolo del libro. Ecco il motivo per cui l'Italia non è più italiana.