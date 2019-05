L'elemosiniere del Papa? Leghista lo stronca sui social

Prima fu la volta del "Papa di Rom" - così il vignettista Krancic ha ribattezzato Bergoglio dopo il suo pistolotto pro rom che sui social gli ha valso la nomina di "sinto Padre" - adesso ci si mette il suo elemosiniere.



"Elemosiniere del Papa. Elemosiniere del lello: le elemosina si fanno con i propri averi, non con gli averi degli altri. L'ARCIvescovo lascia casa "sua" a rifugiati siriani: i senzatetto italiani in strada da anni invece gli fanno un po' rigurgito si vede. E poi ieri...luce fu! Per gli abusivi. Tanto poi le bollette non pagate da loro abusivi le paghiamo noi che viviamo nella legalità, e che già paghiamo le nostre. E le famiglie in regola che non ce la fanno a pagare invece? Come per i senzatetto italiani...cazzi loro. Questo non è Cristianesimo; questa è chiesa vaticana. Discorsi ben diversi, da non mescolare". Così su Facebook il militante leghista Marcello Palvarini commenta l'intervento del cardinal Krajewski a favore degli occupanti abusivi di Roma, che non pagavano le bollette della luce.