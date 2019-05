Cappellari: "In Europa per difendere il nostro territorio"

"Stop all'immigrazione, quota cento, legittima difesa: sono solo alcuni dei provvedimenti che la Lega aveva promesso alle elezioni dell'anno scorso e che ora sono finalmente realtà". A dirlo, il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, candidata alle Europe, in un'intervista a L'Altra Mantova. Che a proposito della sua candidatura spiega essere stata "una bellissima sorpresa, che mi ha riempito di orgoglio e mi ha dato la possibilità di mettermi ancora una volta a disposizione della Lega, per raggiungere questo prestigioso obbiettivo".



"Credo che, indipendentemente dal colore politico, avere la possibilità di riuscire ad avere per Mantova città e provincia una propria rappresentante nel Parlamento Europeo, possa essere un'occasione importante da cogliere al volo e diventare, se dovessi essere eletta, un motivo di orgoglio per tutti. Oltre naturalmente, in maniera più ampia, a creare un canale importante tra la nostra Circoscrizione Nord Ovest (Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta), nella quale sono candidata, e l'Europa", ha detto.



Ed ha precisato fini e mete: "Il mio territorio ha sicuramente un bisogno assoluto di infrastrutture che nel passato non sono mai state realizzate, nonostante i treni politici favorevoli transitati sul territorio stesso: penso al sistema tangenziali della città, a collegamenti veloci con Aeroporto di Verona e con la stessa città di Verona, ma anche al Tibre, autostrada che creerebbe indotto certo e risolverebbe molti problemi dei territori che dovrebbe attraversare; dobbiamo insistere sulla navigazione interna e sulla intermodalità per il trasporto merci. Si potrebbe rivolgere poi l'attenzione a progetti per un utilizzo turistico migliore dei laghi di Mantova".



"Quanto all'Italia, le necessità sono innumerevoli, ma credo che tre siano le emergenze principali: il rispetto della nostra autonomia e delle nostre tradizioni; la tutela della nostra agricoltura, dei nostri prodotti e delle aziende agricole; la difesa delle aziende da una burocrazia che le fa soffocare lentamente e poi morire. Ben inteso che nel rispetto della nostra autonomia ricomprendo anche che il Governo debba decidere autonomamente le misure da porre in essere per la ripresa del Paese, senza che altri vogliano fare i professori a casa nostra", ha concluso.