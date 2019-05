Anziana rapinata e uccisa, fermati cinque nomadi

Anziana rapinata e uccisa a roma. La povera donna si chiamava Anna Tomasino ed in cinque, tutti nomadi, le sono entrati in casa. "Giubbotti chiari, sul beige, di un colore simile al palazzo di mattoni su cui si sono arrampicati per entrare nell'appartamento al secondo piano", ha scritto la stampa. E quando lei ha cercato di chiamare aiuto è stata colpita da uno dei componenti della banda, alle spalle. E buttata a terra. La donna è deceduta.



Oggi la polizia li ha identificati, quattro di origine serba ed uno di origine bosniaca di età compresa tra i 20 e 42 anni, e arrestati. Sono nomadi. Secondo quanto si è appreso, tre sono stati fermati nel Lazio, uno a Ventimiglia e l'ultimo a Torino. Nel corso delle operazioni, carabinieri e la polizia hanno recuperato e sequestrato la macchina usata per la rapina, apparteneva al bosniaco, abitante nel campo rom di via Salviati.