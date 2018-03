La Basilicata vuole uccidere i cinghiali

"Duemila e 500 cinghiali abbattuti in un anno, come ribadito dall'assessore regionale Luca Braia, sono un'inezia e pertanto bisogna agire subito. Per questo Coldiretti Basilicata è pronta a manifestare".



Lo hanno sottolineato - in una nota diffusa dall'ufficio stampa e che appare tanto solo un regalo ai cacciatori - i dirigenti della confederazione agricola lucana che, in vista dell'incontro in programma mercoledì in Regione a Potenza e d'intesa con Federcaccia Basilicata, hanno inviato una lettera al governatore Marcello Pittella e agli assessori all'ambiente, all'agricoltura e alla salute "per illustrare una proposta di legge finalizzata a risolvere l'emergenza cinghiali". Mettere delle recinzioni no?