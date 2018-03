Fontana: "Salvini deve poter realizzare il programma. No a un esecutivo tecnico"

"Mi auguro che Matteo Salvini possa realizzare il suo progetto politico, il programma. È quello che hanno chiesto i cittadini, e sarebbe anche la prima volta, senza i soliti compromessi". Salvini deve prendere la guida del governo "per poter fare quelle cose che ha in mente di fare, e per cui è stato votato. Per me è lui che deve fare il premier". Lo ha detto il neogovernatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista pubblicata martedì dal Foglio. "La questione - ha spiegato Fontana - non è, mi pare, tanto quella di rivendicare un ruolo, ma quella di essere determinati ad attuare un programma".



Il trionfatore assoluto delle elezioni regionali in Lombardia ha inoltre aggiunto: "Salvini, se avrà l'incarico come mi sembra corretto avvenga, chiederà al Parlamento il voto su quello. Poi, se invece sarà necessario fare qualche accordo, lo valuterà lui". All'osservazione che un governo come lo ha chiesto Salvini non si potrebbe teoricamente fare senza un via libera da qualcuno che sta fuori, il neo presidente della Lombardia ha sottolineato: "L'importante è che non vengano fuori governi di tipo tecnico, annacquati. Lui chiederà la fiducia su cose da fare. Se c'è, bene, se no sarà lui a tirare le somme".