Dichiarano il falso sui vaccini: denunciati genitori

Due genitori sono stati denunciati dai militari del Nas per aver rilasciato false dichiarazioni sullo stato vaccinale dei propri figli. Il Nucleo per la Tutela della Salute di Livorno, al termine dei controlli sugli adempimenti vaccinali dei minori che frequentano le scuole, ha accertato che avevano attestato falsamente alla direzione scolastica l'assolvimento dell'obbligo dei propri figli. I due sono stati denunciati per falso in atto pubblico.