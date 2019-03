Grimoldi: "Se legiferano i giudici, a che serve il Parlamento?"

"Un giudice dimezza la pena da 30 a 16 anni ad un assassino uxoricida perché era in ‘tempesta emotiva’. Un giudice nega la violenza sessuale perché la vittima non era abbastanza attraente sessualmente. I giudici, con il loro sindacato dell’ANM, dicono che il Parlamento non deve riformare la legittima difesa perché la normativa attuale va bene così e non va modificata. Adesso un giudice si inventa lo ius soli e regala la cittadinanza alla figlia di due immigrati solo perché è nata in Italia".



"Ma a questo punto che senso ha che il Parlamento faccia o non faccia le leggi se tanto poi sono i giudici a legiferare?". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e vice presidente della Commissione Esteri della Camera.