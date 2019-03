Slitta lo Sblocca cantieri. L'appello di Salvini: "Si faccia in fretta"

Slitta il Cdm sullo sblocca cantieri. 'Non questa settimana', fa sapere il premier Giuseppe Conte Conte sostenendo, rientrando a palazzo Chigi, che il provvedimento dovrà arrivare all'esame del governo a breve "ma non questa settimana". 'Si faccia in fretta', è l'appello del leader della Lega Matteo Salvini.





"Lo sblocca cantieri? - ha detto il vicepremier a margine delle celebrazioni per l'anniversario della morte di Leonardo Da Vinci - A me interessa che sia pronto, poi non convoco io il Consiglio dei ministri, basta che si faccia in fretta". Quanto all'Anac "non è un problema, anzi", sottolinea a chi gli chiede come si faranno a sbloccare i cantieri mantenendo i controlli anticorruzione.



"Nel nome della responsabilità. Bisogna fidarsi" ha aggiunto il vicepremier. "Più lenta va un'opera pubblica, più complicato è avere una autorizzazione, più è facile che si infili qualche malintenzionato. Le norme rigide a volte aiutano i furbetti. Bisogna far bene e far veloce", ha spiegato.