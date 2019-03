Frana sul ponte di Ardesio, si mobilita il Carroccio

La questione della frana sulla SP49 in località Ponte delle Seghe ad Ardesio arriva all’attenzione di via Tasso, grazie ad una interrogazione presentata dal consigliere provinciale della Lega, Alberto Ongaro. “Credo che in questa fase delicata la Provincia debba farsi parte attiva con la società SAB-Arriva, concessionaria del trasporto pubblico locale in Val Seriana, affinché vengano istituite delle navette (pulmini o minivan) sul percorso alternativo della Bani-Novazza. Bisogna fare tutto il possibile affinché i nostri ragazzi, nonostante la frana, possano raggiungere le scuole superiori della valle, ad esempio quelle di Clusone, Gazzaniga o Albino”.



“Sono inoltre convinto – prosegue il consigliere Ongaro – che si debba autorizzare la Protezione Civile a dare supporto alle polizie locali dei Comuni interessati dall’evento franoso, data la necessità di prevedere un senso unico alternato in lunghi tratti del percorso Bani-Novazza”.



L’interrogazione presentata dal rappresentante provinciale del Carroccio chiede inoltre di porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di riaprire quanto prima la viabilità lungo la SP49 limitando, per quanto possibile, i disagi subiti da studenti, aziende e lavoratori”.