Quale è la vera origine della fiabe? Perché sin troppo frettolosamente una serie di narrazioni sono state inscatolate dai luoghi comuni del conformismo tra le leggende, le "storielline per bambini". Ma le fiabe, in origine, erano ben altro. Erano miti precristiani diffusi in tutta Europa, raffigurazioni così possenti, simboliche e vitali da sopravvivere ai loro creatori, agli stessi popoli che le avevano tramandate. Poi la censura ecclesiastica e la mentalità bigotta medievale avevano fatto il resto. E le storie son diventate "fiabe". Lo stesso era avvenuto con i commentari ebraici dell'Antico Testamento: le Pirqè avot, i Capitoli dei padri, son spacciate oggi per "leggende ebraiche".



Leggende, fiabe, miti. Ma questi antichi racconti celano in realtà ben altro. Lo sa bene lo studioso Paolo Battistel che, nel volume La vera origine delle fiabe (Uno Editori) solleva il velo dell'ipocrisia e ci racconta il volto divino della strega della foresta di Hansel e Gretel, ci spiega perché Biancaneve aveva solo sette anni quando, apparentemente in maniera sconsiderata, fu condotta nel bosco dal cacciatore; e ci racconta l'antico volto di Cenerentola ed il suo potere di assimere una forma animale.



E ancora, chi erano nella realtà Baba-Jaga, Raperonzolo, Cappuccetto Rosso? Battistel lo scopre per noi. Altro che "C'era una volta". La tradizione segreta c'è ancora...