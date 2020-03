Lombardia: è lite sulle mascherine

L'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera contro il costo delle mascherine. "Inaccettabile, come inaccettabile che alcuni farmacisti si trincerino dietro la scusa 'le ho pagate tanto'. Penso sia vergognoso". Gallera, ospite di una trasmissione televisiva, torna poi su quello che effettivamente ha rappresentato un problema.



"Ho scelto un profilo senza far polemica- ammette- ma e' evidente che le provviste per un'emergenza sanitaria come questa dovevano essere preparate e predisposte da chi a livello sanitario sta studiando gli scenari: tenga conto che noi abbiamo bisogno solo per i nostri infermieri e medici di 300.000 mascherine al giorno".



Dopodiche' "stiamo provando a farle produrre da qualche nostra impresa", ammette l'assessore, "magari non saranno approvate CE ma stiamo studiando col Politecnico la garanzia che tutelino dai batteri e poi proveremo a produrle", assicura.