Il percorso empirico attraverso i sette vizi capitali raccontato da Numa Echos nel nuovo libro "S-HEAVEN: SEA OF HEAVEN"

E' stato pubblicato il nuovo libro di Numa Echos “S-Heaven: sea of heaven”, collana “Magnolia, Narrativa” per Il Seme Bianco Editore (Castelvecchi Editore) IBSN 9788833611723. Link: http://www.ilsemebianco.it/collana/magnolia/s-heaven-sea-of-heaven/ Abstract: La rivelazione della prescelta “LIQUIDA” che attraverso un viaggio ideale decide di rivelarsi affinché il mondo possa evolversi e definire l’esistenza. Nel percorso empirico attraverso i sette vizi capitali si raccontano l’Origine che rincorse “LIQUIDA” e lei elise, la solidità emotiva che la corteggiò e lei liquida- mente vanificò, la redenzione che decise di intaccare di peccato e il vizio che corrose la virtù impedendo l’ascesa e la resurrezione. Biografia: Numa Echos, poliartista, si muove fra letteratura, musica, fotografia e pittura. Ha realizzato il corto Sogni di Lucida-Mente: allusioni e rivelazioni di un io follemente sano tratto dal suo omonimo libro. Nel 2016 pubblica l’Lp Shady World, interamente scritto e prodotto da Numa Echos e Filippo Scrimizzi. Dal 2017 è membro ufficiale del gruppo metal Double Bass of Death. Collabora con lo scrittore Andrea G. Pinketts e alla realizzazione di antologie per diversi editori. Per Ulteriori richieste ed informazioni: rechosrecords@hotmail.com