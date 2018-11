Genova, giù dal tetto, donna muore decapitata

Una donna di 29 anni anni è stata trovata morta lunedì in via Maritano, nel quartiere di Begato, a Genova. Secondo i rilievi dei carabinieri si potrebbe trattare di un caso di suicidio. La donna precipitando dal tetto di un palazzo nell'impatto con una ringhiera ha perso parte del cranio che è rimasto su un marciapiede, mentre il corpo è finito in un terrapieno.



A chiamare i soccorsi è stato un cittadino che ha visto il corpo martoriato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. I militari hanno ascoltato il marito e la madre della donna, una italiana, che avrebbe avuto problemi psichici.