Bucci: "Demolizione il 15 dicembre, a metà 2020 il nuovo ponte"

La demolizione di Ponte Morandi comincerà il 15 dicembre. Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci. L'annuncio arriva alla vigilia dei tre mesi dal crollo del viadotto autostradale, avvenuto il 14 agosto causando 43 morti. "Il mio piano prevede che dal 15 dicembre potranno partire i lavori di demolizione. Noi abbiamo un progetto che prevede la partenza delle lettere d'invito, l'elaborazione dei dati e la scelta del progetto entro la fine di novembre. I lavori partiranno non appena il ponte sarà dissequestrato. Appena avremo scelto il progetto lo manderemo immediatamente al procuratore e al gip per includere le loro osservazioni nel progetto e partire. Siamo d'accordo con il procuratore che lavoreremo in questo modo", ha detto Bucci.





"Non importa se sarà il 13 o il 15 dicembre, quello che posso dire è che farò carte 48 per iniziare la demolizione di ponte Morandi entro Natale. Lo dobbiamo ai genovesi. Io so che è possibile se nessuno ci mette bastoni tra le ruote". Lo ha detto il sindaco e commissario per la ricostruzione di ponte Morandi, Marco Bucci, incontrando i giornalisti a Palazzo Turis, sede del Comune.





I progetti per la demolizione ci sono già, ma non sono stati ancora scelti. Lo dice il sindaco-commissario Marco Bucci. "Le aziende hanno già presentato i progetti ma noi non abbiamo ancora scelto chi se ne occuperà. Lo faremo appena il decreto sarà convertito in legge". Bucci ha spiegato che "per decidere chi eseguirà i lavori la struttura commissariale seguirà la strada della negoziazione diretta senza pubblicazione", in base ad una norma dell'Unione europea che consente affidamenti senza gara.





Per la demolizione e ricostruzione del ponte Morandi Bucci ha confermato che la migliore delle ipotesi prevede un tempo di 12 mesi. "Quindi un nuovo ponte per la città entro la prima metà del 2020 - ha detto oggi a Palazzo Tursi -. Questi sono i progetti che ho visto io, al massimo 15 mesi, non di più".