Conte vuole un patto per la Libia

"Decidete voi del vostro futuro. Potete essere ricordati come padri nobili di questo nuovo percorso della Libia oppure come coloro che lo avranno fermato". Così il premier Giuseppe Conte nel corso della cena di lavoro della Conferenza di Palermo, si p rivolto al presidente del governo libico riconosciuto dall'Onu, Fayez al Sarraj, al presidente del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh e al presidente dell'Alto Consiglio di Stato Khaled al Meshri.

In ballo, oltre alla pace della regione nello Stato martoriato dalla guerra civile, che anche la questione della Libia come cuscinetto per l'immigrazione. Una situazione di stabilità politica, come fu nell'era di Gheddafi, potrà impedire a monte le partenze di clandestini diretti verso le nostre coste e stroncare il traffico di migranti gestito dalla criminalità organizzata.