Tav, Fico: "Giusto incontrare i favorevoli"

"Giustissimo incontrare i Si Tav. Quando facevamo le manifestazioni No Tav noi volevamo essere convocati da sindaco, governo e ministri". Il presidente della Camera Roberto Fico approva la decisione del sindaco di Torino, Chiara Appendino, di voler incontrare gli esponenti delle associazioni pro Tav.



"I sì Tav hanno tutto il diritto di manifestare. Hanno fatto una grande manifestazione e va bene così. Fermo restando che il mio pensiero resta che la Tav è un'opera obsoleta, e non va assolutamente fatta". A Torino erano 35mila i favorevoli scesi in piazza per dire sì al proseguimento dei lavori.