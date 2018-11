Il Ministro Salvini con la ruspa su Roma

Roma ha delle disfunzioni tanto ataviche che alle volte le buche della pavimentazione stradale sono irrilevanti, per quanto poi facciano saltare gli ammortizzatori agli automobilisti. Questa mattina è stato sgomberato il presidio umanitario della Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. La tendopoli era occupata da circa 200 migranti.



Dopo lo sgombero si procederà la bonifica del territorio, con la rimozione delle tende ed altre utilità. Dovrebbe essere una bella notizia, se non fosse che questa è stata la 22esima volta, in cui si portano a termine tali operazioni. Morale della favola, il campo abusivo si ripristina di continuo.



Tuttavia le associazioni non avevano fatto il conto con il cambio di Esecutivo, e con Matteo Salvini al Ministero degli Interni il Presidente della Baobab Costa, si è legittimamente preoccupato: “Temo che questa volta sia la chiusura definitiva” con il timore che: "Un centinaio di persone rimarrà per strada. Ci auguriamo che il Comune si attivi per ricollocarli."



La pacchia però è finita, e lo Sprar con il dl Salvini vive tempi magri. Infatti con il dimezzamento dei finanziamenti, le cooperative non spaleranno più milioni a carico dei contribuenti, per un finto sistema d’accoglienza che ingrassava le sole tasche di qualche speculatore, e portava illegalità e paura nel quotidiano dei residenti italiani.



Ora, con le nuove norme volute dal Carroccio, il Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati è limitato solo ai minori non accompagnati ed ai titolari di protezione umanitaria, mentre tutti gli altri verranno portati nei Cara, utili all’identificazione, all’esame della Commissione territoriale competente, ed eventualmente all’espulsione. Salvini è molto soddisfatto: "Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L'avevamo promesso, lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti". E lo saranno sicuramente anche i romani.