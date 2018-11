Sciopera Milano Ristorazione: ai bambini delle scuole il "tramezzino d'emergenza"

Due giorni di tramezzini con un velo di formaggio e una fettina di pomodorino. Tanto è stato servito in questi due giorni ai bambini degli asili e delle elementari di Milano. Quanto basta per far saltare sulla sedia i politici leghisti. "Io questo coso (non si può chiamare panino) non lo darei neanche al cane. A Milano Sala lo rifila ai bimbi nelle mense scolastiche. Continui pure a fare il brillante su Avellino che ai milanesi tra poco ci pensiamo noi", commenta il deputato Alessandro Morelli.



“Un budino ed un tramezzino. Non è il nuovo slogan della Giunta Sala ma quanto è stato servito a mensa, per due giorni di fila, ai bambini milanesi da Milano Ristorazione. La stessa che oggi, dopo che sono piovute le proteste dei genitori, ha cercato di salvare la faccia diramando una Comunicazione di scuse per 'la soluzione non all’altezza'. Cara grazia!”, Lo dichiarano in una nota il consigliere comunale e regionale Massimiliano Bastoni, la consigliera Francesca Testa del Municipio 4 e il Capogruppo del Municipio 9 Alberto Belli, esponenti del Carroccio.



“Il disagio che le famiglie milanesi stanno vivendo in questi giorni a causa dello sciopero degli addetti dell'azienda che rifornisce scuole e asili è surreale”, chiosa Bastoni. “Ai bambini non è stata lasciata alternativa: o un pessimo tramezzino o mangiare a casa, per poi farsi riaccompagnare a scuola. Chiederò subito al Comune di scontare i due giorni di buoni pasto dalla quota mensa mensile pagata dai genitori”.



“Pretendiamo un immediato riscontro in Municipio; monitoreremo la situazione in quanto è impensabile che i nostri bambini mangino così male”, aggiunge Testa. “Le scuse di Milano Ristorazione non ci interessano. Se ieri ce la si poteva cavare parlando di un caso isolato, oggi l'eccezione sta diventando la regola. Come stanno testimoniando le molte fotografie inviateci dalle mamme infuriate”. “Chiederò una Commissione consiliare al fine di valutare se il comportamento di Milano Ristorazione rispetti effettivamente il contratto stipulato con il Comune e che, nel caso, si valutino altre offerte che siano più garantiste verso i fruitori dei servizi, ossia i bambini”, conclude Belli.