ArcelorMittal, si sveglia Di Maio: "Deve restare"

"Secondo me per farsi rispettare non funziona mai che quando qualcuno ha firmato un contratto lo preghi di restare. Gli fai presente che giuridicamente deve restare". Lo ha detto Luigi Di Maio lasciando l'assemblea dei deputati che si è svolta a Montecitorio. "Come Stato stiamo per depositare un ricorso cautelare che in pochi giorni ci dice se Arcelor Mittal può arrogarsi la presunzione di andarsene", ha aggiunto Di Maio.



"Passeranno pochi giorni per avere una prima risposta", ha sostenuto. "L'obiettivo è che si risieda al tavolo e ritiri la procedura" avviata in tribunale e "ricominciamo a discutere di che cosa significa produrre acciaio a Taranto", ha detto ancora Di Maio sottolineando che su questo fronte il Movimento "è super compatto" e non accetta "ricatti da multinazionali". Infine Di Maio, conversando con i cronisti, ha detto che domani non si terrà un vertice di maggioranza su ex Ilva.