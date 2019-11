Di Maio: "Tutte le mie energie affinché governo duri tre anni"

“Secondo me questo governo regge fino a quando farà le cose per gli italiani. È nato due mesi fa in una situazione non semplice, si sta rodando anche se ieri il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, mi diceva che a livello parlamentare i gruppi lavorano meglio. Io profonderò tutte le mie energie per fare in modo che il governo realizzi il programma nei prossimi tre anni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader M5s, Luigi Di Maio, a 24 mattino su Radio24.



Di Maio quindi nega ci sia uno scontro in atto con il presidente del Consiglio: “Continuo a pensare che Conte sia uno dei migliori presidenti del Consiglio che l’Italia abbia mai avuto. Vuole bene a questa nazione, ha il mio sostegno. Non c’è mai stato uno scontro con Giuseppe Conte, al massimo un dibattito, un confronto con gli altri partiti della coalizione”.



Quindi stoppa l’idea lanciata dal segretario Pd, Nicola Zingaretti, sul Corriere della Sera di presentarsi uniti alle elezioni per battere le destre sul modello del partito democratico americano: “Questa idea da anni ’70, uniti contro le destre o uniti contro le sinistre, non ci appartiene. Anzi proprio questo ha portato in America alla vittoria di Trump. Non c’è una visione per cui M5s si fonde con uno dei due poli”, spiega Di Maio che sulle Regionali puntualizza: “Dove siamo pronti ci presentiamo e vogliamo governare, dove non siamo pronti non ci presenteremo. Nei prossimi giorni faremo riunioni per risolvere il nodo Emilia Romagna e Calabria”.