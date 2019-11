Renzi vuol "prosciugare" il Partito Democratico

"Il nervosismo di alcuni ex colleghi è comprensibile: noi vogliamo fare ai dem quello che Macron ha fatto ai socialisti". Non usa mezze parole Matteo Renzi in una intervista alla Stampa in cui dichiara sostanzialmente di voler prosciugare il consenso del Pd: "Vogliamo assorbirne il consenso per allargare al centro e alla destra moderata", continua il senatore di Rignano. "Il disegno è dichiarato e io penso che nei prossimi tre anni si realizzerà".