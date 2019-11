Ex Ilva, Calderoli: "No allo scudo penale? Significa condurci al baratro"

"Prima Di Maio sui quotidiani che annuncia il suo 'niet' alla reintroduzione dello scudo penale per l'Arcelor Mittal, poi la Commissione Finanze della Camera, preside dura dai grillini, che dichiara inammissibili gli emendamenti di maggioranza e opposizione per la reintroduzione dello scudo fiscale. Ci rendiamo conto che così diamo ad ArcelorMittal l'assist per uscire dagli impegni presi? Per ottusità e miopia politica stiamo condannando l'ex Ilva, i suoi lavoratori, il suo indotto, la produzione dell'acciaio in Italia. Stiamo correndo verso il baratro, qualcuno tolga il volante al conducente prima che sia troppo tardi. Governare un Paese importante e complesso come l'Italia è come guidare una Ferrari, ma se affidi una Ferrari a personaggi che non sanno andare nemmeno in motorino...". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.