Maltempo, Zaia: "Siamo preoccupati per le precipitazioni nevose"

"Siamo preoccupati anche per le precipitazioni nevose. In montagna infatti ci aspettiamo 120 centimetri di neve, in due tornate. Si sta prospettando uno scenario stile 2010: nevicate precoci, arrivo scirocco, alta marea e comuni alluvionati, un miliardo di danni riconosciuti". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, facendo il punto della situazione sull'emergenza maltempo.