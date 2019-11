Brescia, distrugge il pullman a badilate. "Risorsa" in manette

"Voleva essere portato sotto casa, scambiando l’autobus per un taxi. Non accontentato, ha dato in escandescenze distruggendo il parabrezza a colpi di badile. Così un richiedente asilo del Mali, davvero rispettoso del Paese che lo ospita... Viva i porti aperti, viva la cancellazione dei Decreti sicurezza di quel cattivone di Salvini, grazie Conte!". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, commentando la notizia del ventitreenne maliano che voleva andare a casa, a Fiesse, invece, si è ritrovato a Isorella e che è stato arrestato dai carabinieri di Montichiari, nel Bresciano.



"L’autobus era appena arrivato nel deposito Sia per la fine della corsa", ha scritto il Corriere Brescia. "Prima di posteggiare e chiudere il mezzo l’autista ha controllato che fosse tutto in ordine. Nei posti sul fondo dell’autobus ha trovato il ragazzo, subito invitato a scendere. È stato in quel frangente che il ventitreenne ha cominciato a d agitarsi, chiedendo di essere portato a casa. Il no dell’autista gli ha fatto perdere la testa".



"Il ragazzo si è infilato in un capanno degli attrezzi e ne è uscito con un badile con il quale ha sfondato il parabrezza dell’autobus. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che a fatica lo hanno bloccato (uno dei militari è rimasto lievemente ferito) e a fatica sono riusciti a farsi consegnare i documenti". Condannato ad un anno, la pena è stata sospesa...