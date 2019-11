La cassazione cassa il ddl Salvini sulla sicurezza

Non si applica retroattivamente il ddl sicurezza 'bis' voluto dall'ex ministro dell'interno Matteo Salvini (dl 4 ottobre 2018 n. 113) ed entrato in vigore il 5 ottobre 2018 con l'introduzione di norme più rigide in tema di immigrazione e sicurezza urbana. Lo hanno deciso le Sezioni Unite civili della Cassazione, dopo orientamenti contrastanti tra gli stessi 'ermellini. Occasione del verdetto chiarificatore - richiesto dagli stessi supremi giudici - è stato il ricorso del Viminale contro tre casi di concessione di permessi di soggiorno per motivi umanitari.