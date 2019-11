Bonifiche nel rhodense e nel legnanese, Regione Lombardia stanzia i fondi

“La Regione ha messo a disposizione del Comune di Rho la cifra di 545mila euro per la bonifica dell’ex Chimica Bianchi.” Ne dà notizia il Consigliere regionale rhodense della Lega, Simone Giudici. “Il finanziamento – prosegue Simone Giudici – servirà nello specifico per la messa in sicurezza delle acque sotterrane dell’ex insediamento produttivo, dove in passato operava la Montedison. Questi soldi saranno utilizzati per pagare gli interventi già messi in atto dal Comune, per arginare l’inquinamento da solventi accertato. È necessario risanare l’area, riparando ai danni causati da una mentalità sbagliata e predatoria nei confronti del nostro territorio. Lo stanziamento rappresenta certamente una buona notizia per Rho e dimostra la sensibilità di Regione Lombardia su tutto quello che riguarda i temi ambientali”.



“Inoltre verrà finanziata un’altra bonifica importante nel milanese, che riguarda l’ex Chico e Cromatura Moderna, nel legnanese, a cavallo fra San Giorgio su Legnano e Villa Cortese. Anche in questo caso di tratta di mettere in sicurezza la falda acquifera sottostante e per fare ciò occorre redigere un progetto di bonifica e monitoraggio degli inquinanti. La Regione – conclude Giudici – ha dunque messo a disposizione una quota corrispondente a oltre 73mila euro per procedere con gli interventi.”