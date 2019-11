Dalla parte dei figli, anche al cinema!

Proiettato in anteprima alla Camera dei Deputati, il film Il figlio sospeso di Egidio Termine (Genere: Drammatico - Italia 2017, Mediterranea Productions-Associazione Star, 89 min.), senza grandi budget né promozione, è riuscito a raggiungere un pubblico non indifferente, descrivendo in una prospettiva naturale e cristiana la tessitura di sentimenti e valori che connota l’amore unico e ineliminabile fra madre e figlio. L'opera tocca anche l’argomento-tabù dell’utero in affitto (o “maternità surrogata”), senza indulgere in condanne o moralismi di sorta ma rinvenendo nella realtà psicologica personale ciò che accade quando certi legami vengono traumaticamente spezzati. Il protagonista del film è il bravissimo attore Paolo Briguglia, impegnato in un difficile viaggio alla ricerca della sua identità nascosta, che si ritrova con sua grande sorpresa (e disappunto) con due madri. Questa drammatica scoperta lo porterà ad una crisi interiore, davanti ad un passato con cui è difficile fare i conti. La complessità psicologica e sociale della sua situazione, ormai purtroppo divenuta d’attualità a causa della tolleranza pratica di cui gode, almeno nel nostro Paese, la c.d. maternità surrogata, lascia pensoso e preoccupato lo spettatore.

Egidio Termine, 64 anni appena compiuti (è nato il 7 novembre del 1955 a Palermo), ha iniziato a collaborare nel mondo del cinema nazionale nel ruolo di interprete del film Il camorrista (1986) di Giuseppe Tornatore. Fra le altre produzioni, nel 1991 ha scritto la sceneggiatura, ha condotto la regia ed ha svolto il ruolo di attore protagonista del film Per quel viaggio in Sicilia (1991), a seguito del quale ha avuto una lunga pausa professionale a motivo della conversione alla Fede cattolica, una vicenda che l’ha portato anche a seguire studi di teologia.

Del legame unico e indissolubile tra genitori e figli e delle conseguenze individuali e collettive che s’ingenerano quando viene spezzato parleranno a seguito della proiezione lo stesso regista Egidio Termine e la senatrice Paola Binetti (gruppo Forza Italia-BP)​, che è bioeticista e autrice del recente saggio Maternità surrogata: un figlio a tutti i costi (Magi editrice, Roma 2016, pp. 176, € 15).

Per ulteriori informazioni sull’incontro in programma questo venerdì, 15 novembre, nella Sala conferenze dell'Associazione Icef-Iniziative Culturali, Educative e Familiari a Roma, in viale delle Belle Arti 8 (con inizio alle ore 20.45), si può scrivere una mail a segreteria.eventiculturali@icef.it oppure collegarsi al sito: www.icef.it.