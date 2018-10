Il sindaco di Milano: "No alla chiusura dei negozi etnici dopo le 21"

"Sono totalmente contrario al fatto che siano solamente i negozi etnici a dover chiudere alle 21, c'e una discriminazione che non esiste, sono contrario rispetto a questo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la proposta del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di far chiudere i market etnici entro le 21.



"Su questo tema, innanzitutto, io stesso tempo addietro avevo posto la questione della chiusura di notte di esercizi commerciali dove si vende alcol - ha aggiunto -. Poi che possa essere le 21 o mezzanotte, ragioniamoci, credo che sia qualcosa che debba essere visto a livello legislativo".



"Non tutti devono chiudere a una certa ora, non tutti devono chiudere a mezzanotte, ma non vorrei che si arrivasse al tutto chiuso o al tutto aperto - ha concluso -. Non sarebbe saggio, ma certamente in alcuni casi sono fonti di disturbo, tanti cittadini me l'hanno segnalato e poi la vendita di alcol è sempre un problema".