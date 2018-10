Il Vice sindaco di Messina condannato

Il vice sindaco di Messina Salvatore Mondello e' stato condannato in secondo grado per alcuni reati,quando durante la campagna elettorale noi della Lega abbiamo cercato di portare all'attenzione questi fatti venivamo derisi,nessuno ci credeva adesso forse le persone capiranno,ricordiamo che anche il sindaco di Messina ha alcuni problemi giudiziari di non poco conto,quando ci sono tornate elettorali fare molta attenzione ai candidati che si vanno a votare.