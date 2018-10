La Sinistra scongela la Camusso. In funzione anti-grillina

Il Pd scongela la Camusso in funzione antigrillina e la Rete si scatena, paragonandola al Fantozzi di trent'anni fa, quando recitava il ruolo del comunista. "Ha avuto l'occhio lungo", hanno commentato i netsurfers, notando una qual certa somiglianza nel look (e postando sui social la foto che riproduciamo). Ma tant'è.



"Noi vorremmo capire cos'è questo reddito di cittadinanza perché in questi mesi ha cambiato forma e veste un numero infinito di volte". A dirlo a Palermo il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, parlando con i giornalisti a margine del 'Festival Sabir'. Sarà il caso che qualcuno le spieghi che tutto si può fare, qualsiasi riforma è fattibile, se ci sono i soldi. Peccato che il suo Pd, che ha massacrato gli italiani, durante ben quattro Governi tecnici di soldi in cassa ne ha lasciati ben pochi, pur avendoci costretti tutti a tirare la cinghia. E dunque, le proposte elettorali vanno "aggiustate" anche in base a ciò che si ha in cassa. Una sindacalista dovrebbe saperlo.



"Abbiamo sentito anche cose molto discutibili rispetto a come comporlo economicamente e ai criteri con i quali utilizzarlo", ha proseguito. "Innanzitutto mi sembrerebbe necessario fare chiarezza perché vediamo un rischio che alla fine sia uno strumento di minore integrazione rispetto al reddito di inclusione e, quindi, l'intervento nei confronti della povertà. Quindi un giudizio che potremmo dare non è tanto sulle date, al di là del sapore elettorale che possono avere, ma piuttosto sulla qualità dello strumento che, al momento, mi pare confuso". Minore integrazione? Ah, già, guai a toccare gli immigrati alla Sinistra...