Pieno sostegno al Sindaco di Lodi Sara Casanova

Questo e' un appello rivolto a tutti i sindaci d'Italia,c'e' solo da imparare dai sindaci della Lega,se tu straniero che sei in Italia e dichiari Isee basso hai diritto a case popolari,sussidi,sanita'gratuita e mensa per i tuoi figli gratis,ma devi fornire la certificazione dal tuo paese di origine che non hai beni immobili,se non puoi andare al tuo paese per fare la certificazione puoi andare all'ambasciata oppure al consolato di riferimento.Basta fare regali spesso hanno case di proprieta' nei loro paesi perche' ci vanno in vacanza.#STOPBUONISMO #PRIMALANOSTRAGENTE.