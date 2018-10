Manovra, Salvini: "Smontare la legge Fornero, ridare pensioni a italiani"

"Nella manovra economica deve essere smontata la legge Fornero e quindi bisogna ridare le pensioni agli italiani". Così Matteo Salvini da Trento. Il ministro degli Interni e vicepremier ha aggiunto che "lunedì si partirà con il decreto fiscale".



Nel comunicare i suoi impegni della prossima settimana, Salvini ha detto che "martedì sarò a Spoleto per il giuramento degli agenti di polizia, mercoledì partirò per Mosca dove incontrerò gli imprenditori italiani e giovedì nel pomeriggio sarò a Bolzano, per poi ritornare da voi (inteso ai trentini, ndr) venerdì".



Salvini questa sera alle ore 20,45 terrà un comizio ad Ala, nel Trentino meridionale dove questa notte è stato compiuto un attentato dimostrativo davanti alla sede della Lega. La bomba carta fatta esplodere ha danneggiato completamente la vetrata degli uffici del partito del Carroccio.