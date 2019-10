Ciao bellezza mia! Addio a Battista, l’indimenticabile maggiordomo di Totò-Zazà

Sabato è morto a 92 anni a Napoli l'attore Carlo Croccolo, ultimo baluardo di una generazione di attori unica e irripetibile. La notizia della sua scomparsa è stata così comunicata sulla pagina Facebook dalla famiglia: "Questa mattina alle prime luci dell'alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo. Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento”.



Dopo essersi formato per molti anni al fianco di "mostri sacri" come Edoardo De Filippo e Antonio de Curtis (Totò), ed aver doppiato quest’ultimo in centinaia di film, Croccolo è stato in grado di portare a teatro, in televisione e al cinema una originale e garbata ironia e creatività, pienamente affine al senso popolare italiano.





Moltissimi sono i film da lui interpretati, e sarebbe impossibile citarli nello spazio di un articolo. Volendo restare sull’anima popolare del cinema italiano ricorderemo un’opera poco conosciuta di quel maestro di umorismo, creatore di idee ed artista eclettico che è stato Riccardo Pazzaglia (1926-2006), il quale ha diretto Croccolo nel 1965 in un memorabile episodio del film "La fabbrica dei soldi", dal titolo "La morte in affitto" (con altri interpreti Aldo Giuffrè e Marisa Merlini).





I funerali del grande attore napoletano si terranno oggi pomeriggio, alle ore 16, nella Chiesa di San Ferdinando a Napoli (piazza Trieste e Trento). Moltissimi gli Italiani che sicuramente interverranno a dare a Croccolo l’ultimo saluto e, magari, sussurrargli tra il serio e il faceto: “Ciao bellezza mia!”.