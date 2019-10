Siria, Lamorgese si appella alla Ue

"La crisi siriana può essere affrontata soltanto con una risposta forte dell'Unione Europea che favorisca la stabilizzazione politica di quei territori". A sostenerlo è la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in una intervista al Corriere della Sera. Che in merito alla minaccia del presidente turco Erdogan di mandare oltre confine milioni di profughi osserva: "L'intensificazione dei flussi migratori che stanno mettendo in crisi i Paesi della frontiera orientale richiede un approccio europeo solidale: non possono essere lasciati soli gli Stati più esposti".