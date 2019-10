Ungheria, gli avversari di Orban lo sfidano a Budapest

Elezioni amministrative in Ungheria dove gli avversari di Viktor Orban puntano a conquistare la capitale contro il premier populista. Con una scelta strategica che non ha precedenti al mondo, i partiti di opposizione di tutto lo spettro politico hanno unito le forze, il che almeno sulla carta potrebbe consentire loro di sfilare a Fidesz, il partito di Orban, una vittoria schiacciante.



Una vittoria a Budapest avrebbe un alto valore simbolico per gli avversari di Orban, che nelle legislative della primavera 2018 ha ottenuto il suo terzo mandato consecutivo. Conquistare il sindaco della capitale rappresenterebbe il primo significativo successo dell'opposizione ungherese in un decennio. Per sfidare il candidato del governo, il sindaco uscente Istvan Tarlos, 71 anni, come Orban al potere dal 2010, si è formata un'alleanza attorno all'ecologista di sinistra, Gergely Karacsony, 44 anni.



I sondaggi prevedono un risultato serrato con un leggero vantaggio per gli uscenti. La candidatura di Karacsony, sindaco di un distretto di Budapest, è supportata da numerosi partiti di sinistra, liberali e centristi. L'estrema destra Jobbik, che ora si presenta come un partito conservatore anti-Orban, non ha presentato un candidato, sostenendo implicitamente questa coalizione.