Grillini spaccati: Di Maio dice no al Pd, Cancelleri apre i cancelli

Zingaretti apre a una alleanza strutturale M5S-Pd e per il pentastellato Giancarlo Cancelleri, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, "non è più il momento di aver paura per un rapporto politico. È il momento dei contenuti, di avere il coraggio delle scelte per cambiare l'Italia e migliorare la qualità della vita dei cittadini".



Cancelleri lo dice in un'intervista al Corriere della Sera, dove risponde poi a una domanda sull'estendibilità, o meno, della soluzione umbra a Emilia-Romagna e Calabria affermando: "In Umbria è una sperimentazione e per ora rimane tale, non c'è all'orizzonte nessuna possibilità di replicarla in altre Regioni".



Ma ieri Luigi Di Maio ageva gelato Zingaretti annunciando che per le Regionali non c'è alcun patto con il Pd: "Non sono in questo momento all'ordine del giorno patti regionali né tantomeno nazionali. A me più che i patti interessano i fatti. In Umbria se vince Bianconi nessun assessore sarà di un partito".