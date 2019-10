Siria, sterminio curdo, Grimoldi: "Erdogan come Saddam"

"Nel giorno in cui viene assegnato il premio Nobel per la pace muoiono i primi civili nel nord della Siria, uccisi dal fuoco dell’artiglieria turca. Uno Stato membro della Nato ha invaso senza un motivo un altro Stato sovrano e sta uccidendo la popolazione civile: le parole non bastano, l’indignazione non basta. La Turchia va fermata, con i mezzi a disposizione delle istituzioni internazionali preposte".



"Erdogan e la Turchia si stanno comportando esattamente come Saddam ai tempi del Kuwait… Chiedo al ministro degli esteri, Di Maio, e alle cancellerie europee di attivarsi immediatamente, con la massima urgenza, per l’istituzione di una no fly zone nel nord della Siria". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega, componente della Commissione Esteri della Camera e presidente della delegazione italiana all'Osce.