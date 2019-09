Liliana Sepe evoca il nazismo e poi vota il governo Conte voluto dall'invadente Germania

Massimo rispetto per la sua storia e auguri di cuore per il suo 89esimo compleanno, ma la senatrice a vita Liliana Segre dimostra di non avere altrettanto rispetto per gli oltre nove milioni e centoventimila italiani che alle recenti europee hanno votato per la Lega (9.128.842, per la precisione, di cui oltre 2,2 milioni di voti sono andati a Matteo Salvini, il più votato nel Nord Ovest, ma anche in Sicilia in una competizione elettorale, è bene dirlo, vera in cui gli italiani sono stati chiamati a scrivere nome e cognome sulla scheda e non a sbarrare una lista precompilata).



Cosa è accaduto in Senato? La poco democratica senatrice Segre ha attaccato senza mezzi termini la Lega nel tentativo di giustificare il suo vergognoso voto a sostegno della nascita del neo governo M5S-PD, fortemente voluto giusto da quella Germania che per sottomettere l'Europa un tempo usò la forza militare mentre oggi punta su quella economica: "Mi hanno preoccupato - ha detto una a dir noi quantomeno confusa senatrice Sepe - i numerosi episodi susseguitisi durante l’ultimo anno che mi hanno fatto temere un imbarbarimento con casi di razzismo trattati con indulgenza, la diffusione dei linguaggi di odio. Il continuo richiamo della politica italiana a simboli religiosi le ricorda il 'Gott mit uns' (in tedesco 'Dio con noi', ossia il simbolo scritto nelle fibbie dell’esercito nazista. A me fa questo effetto — ha detto ancora Liliana Sepe — forse qui sono la sola a cui fa questo effetto...". I leghisti in aula le hanno ricordato come non ci sia nulla di male nel credere in Dio e professare la propria fede civilmente tanto che proprio l'attuale premier Conte si è presentato in Rai esibendo una immagine di San Padre Pio, ma la senatrice ha preferito non rispondere.



L'incoerenza o la scarsa conoscenza delle vicende politiche della senatrice a vita emerge anche in un altro passaggio del suo discorso: "A inizio legislatura ho presentato una proposta di legge per l’istituzione di una commissione di indirizzo e controllo dei fenomeni dell’hate speech (parole e discorsi che esprimono odio e intolleranza) ...". La senatrice a vita vada un po' a ripercorrere la recente storia politica e verifichi come Beppe Grillo con i suoi vaffa, oggi tutti rimangiati, ha costruito il consento del Movimento Cinque Stelle suscitando odio verso una classe politica con la quale alla fine oggi si è alleato.



Beh che dire, il Movimento Cinque Stelle parla di ridurre il numero dei parlamentari, ma la giornata odierna ci conferma che sarebbe invece il caso di iniziare ad abolire i, non eletti dal Popolo, senatori a vita.