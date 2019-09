La leghista Ceruti: "Mai più Bibbiano"

“Senza nulla togliere alla professionalità ed alla capacità dei moltissimi operatori e interlocutori impegnati nel settore, ed anzi lanciando anche a loro un appello, oggi in Sottocommissione Minori vittime di abuso, violenze e maltrattamenti di Palazzo Pirelli ho chiesto ulteriore e maggiore attenzione nei confronti dei minori posti in comunità. I fatti di Bibbiano hanno portato alla luce un nervo scoperto e rappresentano un campanello di allarme che il Garante per l'infanzia non deve sottovalutare”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, Vicepresidente della Commissione del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza di Palazzo Pirelli.



Spiega Ceruti: “Da molti mesi sto lavorando a queste problematiche e nella seduta odierna al Pirellone ho chiesto in Sottocommissione che si alzi il livello di attenzione verificando che per i minori affidati a comunità, perché hanno subito abusi e violenze, venga effettuato un percorso che assicuri la massima tutela”.



“Grazie anche all'appoggio e alla collaborazione di tutti quei validi professionisti che già operano nel settore è fondamentale individuare eventuali anomalie come quelle che hanno portato a situazioni come Bibbiano, affinché fatti vergognosi e aberranti del genere non si debbano ripetere mai più. La tutela dei minori viene prima di tutto”, conclude il consigliere regionale leghista.