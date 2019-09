Fotonotizia / Il Populista incontra l'agente che vende la villa di Bossi

Lui si chiama Gregorio Miriello e a Caronno Pertusella, nel varesotto, dirige l'immobiliare Sognocasa. A luglio è balzato alle cronache per aver messo in vendita la villa di Umberto Bossi a Gemonio. "Quando il Corriere della sera fece un pezzo tutti i giornali mi cercarono, anche Canale5", ci racconta; "qualcuno sbagliò ad indicare la cifra e ricordo che mi telefonò Bossi arrabbiato".



"Simbolo della Seconda Repubblica, la storica residenza del Senatùr per anni è stata sede dei summit della Lega e del governo con Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini", ha scritto il Corriere. Lui, Gregorio, che in passato ha lavorato con personaggio del carico di Briatore e con molti altri Vip, volti noti e meno noti del jet set, non commenta e non si schiera politicamente, preferisce dedicarsi con tenacia al suo lavoro.



"Il mio lavoro? Richiede passione, serietà, onestà", ci dice. "Sono su piazza da trent'anni ormai". E ci mostra una serie di attestati appesi alla parete. Assieme alla pagina del Corriere. E a questo punto scatta il selfie con noi de IlPopulista...