Marijuana in casa, arrestato 18enne a Morlupo

Nel corso dei quotidiani servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 18enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver notato uno strano via vai dall'abitazione del giovane, ubicata a Morlupo, hanno fatto scattare un'accurata perquisizione, grazie alla quale sono stati rivenuti circa 360 grammi di marijuana, 3 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish, oltre a materiale vario per il confezionamento. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.