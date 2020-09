Grimoldi: "La fuga di Alitalia danneggia Milano"

"Alitalia lascia Milano, Alitalia non volerà più sullo scalo di Malpensa dal prossimo 1 ottobre e non sposterà i voli su Linate.

Semplicemente sono cancellati, per la prima volta dal 1948. Eppure ancora una volta registriamo un incredibile silenzio del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che dovrebbe essere il primo a infuriarsi con il Governo, che gestisce la compagna bandiera, e invece clamorosamente tace".



"Come ha taciuto durante la vergognosa melina, durata tutto agosto, per il Tribunale dei Brevetti e in altre questioni cruciali per Milano, tace forse per opportunità personale, dovendo tutelare il suo prossimo futuro da manager nominato da questo Governo.

Adesso Sala non risponda come al solito tacendo: la maggioranza di Governo, di cui lui fa a parte, togliendo i voli Alitalia dagli scali milanesi sta danneggiando Milano e tutta la Lombardia e di fronte a tutto questo Sala non può tacere". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.